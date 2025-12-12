Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1388-й день войны

Минобороны РФ 12 декабря 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" на Харьковском направлении освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Освобождены населенные пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов. За прошедшую неделю подразделения "Южной" группировки войск освободили населенные пункты Северск и Червоное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ровное Донецкой Народной Республики, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в населенных пунктах Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырех бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 3130 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Остаповское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Восток" ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Новоданиловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая три 155-мм гаубицы М777 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В течение недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ. За прошедшую неделю ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1 630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 153200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).