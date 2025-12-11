"Штутгарт" разгромил "Маккаби". Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи шестого тура общего этапа Лиги Европы. "Штутгарт" разгромил тель-авивский "Маккаби" 4:1.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Бетис (Севилья, Испания) 1:3

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Глазго Рейнджерс (Шотландия) 2:1

Израильтянин Габи Каниховский вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 83-й минуте (при счете 2:1).

Лудогорец (Разград, Болгария) - ПАОК (Салоники, Греция) 3:3

Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.

Мидтьюланд (Дания) - Генк (Бельгия) 1:0

Ницца (Франция) - Брага (Португалия) 0:1

Штурм (Грац, Австрия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1

Израильский голкипер Омри Глазер остался у сербов в запасе.

Штутгарт (Германия) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4:1

Утрехт (Нидерланды) - Ноттингем Форест (Англия) 1:2

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - Лилль (Франция) 1:0