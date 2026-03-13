Юрсоветник Кнессета заблокировала распределение денег из Фонда национального благосостояния

Юридический советник Кнессета адвокат Сагит Афик постановила, что решение правительства о распределении средств из Фонда национального благосостояния противоречит закону.

"Средства фонда, предназначенные для граждан Израиля, не могут использоваться как параллельный бюджет, а значит, недопустимо, в частности, выделять их на одни и те же цели в следующем бюджетном году, и тем более передавать их в качестве коалиционных денег. Это подрывает замысел законодателя и создает обходной механизм", – говорится в заключении Афик.

Афик настаивает, что годовое распределение доходов фонда в размере 236 миллионов шекелей подлежит пересмотру. В частности, вопреки прямому требованию закона, практически не выделены средства на возобновляемую энергетику и развитие занятости в Негеве, в то время как существенные суммы предлагается направить на нужды религиозных партий.

Согласно предложению министерства финансов, представленному в Кнессет, в 2026 году из 236 миллионов шекелей доходов фонда, которые поступят в государственный бюджет, правительство намерено направить 135 миллионов (57%) на секторальные нужды: в частности, 60 миллионов выделены на модернизацию инфраструктуры "договорных" йешив и 50 миллионов – на торанические ядра, студенческие деревни и подготовительные курсы для молодёжи из периферии (без разбивки по программам). Еще 25 миллионов предназначены для объектов культурного наследия.