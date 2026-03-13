На востоке Саудовской Аравии перехвачены БПЛА, на военной базе в Турции сработали сирены
время публикации: 13 марта 2026 г., 06:59 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:05
Саудовская Аравия сообщила о перехвате беспилотников, летевших к целям в восточной части страны. БПЛА были уничтожены после входа в саудовское воздушное пространство, не достигнув целей.
По разным данным, в СА перехватили от двух до шести беспилотников.
В то же время турецкие СМИ сообщили, что на авиабазе Инджирлик, используемой силами NATO, были слышны сирены воздушной тревоги. Агентство Anadolu передает, что сигнал прозвучал после сообщений о ракетной угрозе.
Официальных данных о поражении базы Инджирлик не поступало.