ЦАХАЛ: за сутки ВВС Израиля атаковали более 200 целей на западе и в центре Ирана. Видео
время публикации: 13 марта 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:11
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары более чем по 200 целям на западе и в центре Ирана. По данным армии, в операции участвовали десятки истребителей.
Как говорится в сообщении, ударам подверглись пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты по производству вооружений. В ЦАХАЛе заявляют, что в ходе атак по целям иранского режима было применено большое количество боеприпасов.