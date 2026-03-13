ЦАХАЛ: за сутки ВВС Израиля атаковали более 200 целей на западе и в центре Ирана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары более чем по 200 целям на западе и в центре Ирана. По данным армии, в операции участвовали десятки истребителей.

Как говорится в сообщении, ударам подверглись пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты по производству вооружений. В ЦАХАЛе заявляют, что в ходе атак по целям иранского режима было применено большое количество боеприпасов.