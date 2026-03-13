x
13 марта 2026
|
последняя новость: 08:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 марта 2026
|
13 марта 2026
|
последняя новость: 08:08
13 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки ВВС Израиля атаковали более 200 целей на западе и в центре Ирана. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 13 марта 2026 г., 07:09 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 07:11
ЦАХАЛ: за сутки ВВС Израиля атаковали более 200 целей на западе и в центре Ирана. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля нанесли удары более чем по 200 целям на западе и в центре Ирана. По данным армии, в операции участвовали десятки истребителей.

Как говорится в сообщении, ударам подверглись пусковые установки баллистических ракет, системы противовоздушной обороны и объекты по производству вооружений. В ЦАХАЛе заявляют, что в ходе атак по целям иранского режима было применено большое количество боеприпасов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 марта 2026

14-й день войны "Рычание льва": атаки из Ирана и Ливана, США потеряли самолет