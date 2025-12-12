x
Внимание, розыск: пропал 14-летний Абатмо Данио из Беэр-Шевы

время публикации: 12 декабря 2025 г., 19:24 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 20:03
Внимание, розыск: пропал 14-летний Абатмо Данио из Беэр-Шевы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летнего Абатмо Данио из Беэр-Шевы.

В последний раз мальчика видели в пятницу, 12 декабря, утром на улице Иегуды Халеви.

Описание внешности: рост 150 см; брюнет, темная кожа. Был одет в черные брюки и черную рубашку.

Любую информацию о его местонахождении просят сообщать по телефонам полиции 100 или 08-6462744.

