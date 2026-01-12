x
12 января 2026
12 января 2026
Юридический советник ЦИК объявил об уходе в отставку

время публикации: 12 января 2026 г., 10:41
Юридический советник ЦИК объявил об уходе в отставку
Michael Giladi/Flash90

Юридический советник Центральной избирательной комиссии Дин Ливне объявил о решении покинуть должность. Ливне находился на этой должности 13 лет.

Причина ухода в отставку не называется.

Новый юридический советник комиссии будет назначен в ближайшее время голосованием всех членов комиссии.

Смена юридического советника происходит перед началом предвыборной кампании, которая будет бурной – ожидаются многочисленные юридические вопросы и обращения.

