Юридический советник ЦИК объявил об уходе в отставку
время публикации: 12 января 2026 г., 10:41 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 10:41
Юридический советник Центральной избирательной комиссии Дин Ливне объявил о решении покинуть должность. Ливне находился на этой должности 13 лет.
Причина ухода в отставку не называется.
Новый юридический советник комиссии будет назначен в ближайшее время голосованием всех членов комиссии.
Смена юридического советника происходит перед началом предвыборной кампании, которая будет бурной – ожидаются многочисленные юридические вопросы и обращения.