Юридический советник ЦИК объявил об уходе в отставку

Юридический советник Центральной избирательной комиссии Дин Ливне объявил о решении покинуть должность. Ливне находился на этой должности 13 лет.

Причина ухода в отставку не называется.

Новый юридический советник комиссии будет назначен в ближайшее время голосованием всех членов комиссии.

Смена юридического советника происходит перед началом предвыборной кампании, которая будет бурной – ожидаются многочисленные юридические вопросы и обращения.