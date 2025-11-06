x
Израиль

ЦИК "Ликуда" объявила Биньямина Нетаниягу переизбранным на пост лидера партии

время публикации: 06 ноября 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 22:06
ЦИК "Ликуда" объявила Биньямина Нетаниягу переизбранным на пост лидера партии
Chaim Goldberg/FLASH90

Центральная избирательная комиссия партии "Ликуд" объявила в четверг, 6 ноября, что Биньямин Нетаниягу переизбран на пост председателя партии и станет кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих выборах.

Решение было принято в связи с тем, что срок подачи заявок истек днем ранее, и других претендентов на этот пост не нашлось. По уставу "Ликуда", если подана только одна кандидатура, назначение происходит автоматически, и голосование не требуется.

Внутрипартийные выборы назначены на 25 ноября, по их итогам будет сформирован предвыборный список "Ликуда".

