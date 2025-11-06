ЦИК "Ликуда" объявила Биньямина Нетаниягу переизбранным на пост лидера партии

Центральная избирательная комиссия партии "Ликуд" объявила в четверг, 6 ноября, что Биньямин Нетаниягу переизбран на пост председателя партии и станет кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих выборах.

Решение было принято в связи с тем, что срок подачи заявок истек днем ранее, и других претендентов на этот пост не нашлось. По уставу "Ликуда", если подана только одна кандидатура, назначение происходит автоматически, и голосование не требуется.

Внутрипартийные выборы назначены на 25 ноября, по их итогам будет сформирован предвыборный список "Ликуда".