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Израиль

Задержаны шесть подозреваемых в причастности к убийству юноши в Иерусалиме

Расследование
Убийства
Иерусалим
время публикации: 12 июля 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 07:11
Задержаны шесть подозреваемых в причастности к убийству юноши в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству в районе Нахлаот в Иерусалиме. Тело убитого 19-летнего юноши было найдено вечером в субботу в квартире на улице Ширизли. По данным СМИ, речь идет о квартире, сдававшейся посредством сервиса Airbnb.

Сегодня задержанные после допросов будут доставлены в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о целесообразности продления срока их содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали двое мужчин, оба получили ножевые ранения. После оказания пострадавшим медицинской помощи, их эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек": у одного было ножевое ранение руки, второй получил тяжелые ножевые ранения и вскоре скончался от полученных ран.

Израиль
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Полиция расследует убийство 19-летнего юноши в квартире Airbnb в Иерусалиме