Задержаны шесть подозреваемых в причастности к убийству юноши в Иерусалиме

Полиция сообщает о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству в районе Нахлаот в Иерусалиме. Тело убитого 19-летнего юноши было найдено вечером в субботу в квартире на улице Ширизли. По данным СМИ, речь идет о квартире, сдававшейся посредством сервиса Airbnb.

Сегодня задержанные после допросов будут доставлены в мировой суд в Иерусалиме для принятия решения о целесообразности продления срока их содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали двое мужчин, оба получили ножевые ранения. После оказания пострадавшим медицинской помощи, их эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек": у одного было ножевое ранение руки, второй получил тяжелые ножевые ранения и вскоре скончался от полученных ран.