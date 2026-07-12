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Культура

Умер народный артист России Юрий Смирнов

Россия
Актеры
время публикации: 12 июля 2026 г., 08:11 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 08:17
Умер народный артист России Юрий Смирнов
Mos.ru

11 июля в Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино, народный артист России Юрий Смирнов. О его смерти сообщил Театр на Таганке, в труппе которого артист служил более 60 лет.

Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года в Москве. В 1963 году окончил Театральное училище имени Щукина и был принят в Московский театр драмы и комедии, вскоре преобразованный Юрием Любимовым в Театр на Таганке.

В кино актер дебютировал в 1961 году. Широкую известность ему принесла роль Гаврилы в фильме "Бумбараш". Среди других заметных работ Смирнова – Петр Петрович Полипов в телесериале "Вечный зов" и ювелир Анатолий Яковлевич в сериале "На углу, у Патриарших".

В 1997 году Юрию Смирнову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации.

В марте 2014 года Смирнов подписал обращение российских деятелей культуры в поддержку политики Владимира Путина в отношении Украины и аннексии Крыма.

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