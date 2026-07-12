Велотрек. Идо Даган стал победителем юниорского чемпионата Европы

В Котбусе, Германия, проходит молодежный и юниорский чемпионат Европы по велотреку.

Израильский юниор Идо Даган завоевал золотую и серебряную медали.

Несколько дней назад он стал вторым в скретче.

11 июля Идо Даган победил в гонке по очкам, набрав 29 очков.

На втором месте немец Леон Ресаг (25 очков). на третьем - норвежец Даниэль Картеволл (23).