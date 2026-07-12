Велотрек. Идо Даган стал победителем юниорского чемпионата Европы
время публикации: 12 июля 2026 г., 07:48 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 07:48
В Котбусе, Германия, проходит молодежный и юниорский чемпионат Европы по велотреку.
Израильский юниор Идо Даган завоевал золотую и серебряную медали.
Несколько дней назад он стал вторым в скретче.
11 июля Идо Даган победил в гонке по очкам, набрав 29 очков.
На втором месте немец Леон Ресаг (25 очков). на третьем - норвежец Даниэль Картеволл (23).
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