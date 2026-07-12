x
12 июля 2026
|
последняя новость: 14:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 июля 2026
|
12 июля 2026
|
последняя новость: 14:34
12 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жителю центра Израиля предъявлено обвинение в убийстве отца

Прокуратура
Убийства
Расследование
время публикации: 12 июля 2026 г., 14:25 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 14:30

Прокуратура Центрального округа предъявила жителю центра страны обвинение в умышленном убийстве отца при отягчающих обстоятельствах. Суд запретил публиковать имя обвиняемого и сведения, позволяющие установить его личность.

Судя по обстоятельствам, изложенным в обвинительном заключении, речь идет об убийстве, совершенном 16 июня на улице Пкиин в Реховоте. Тогда 84-летний мужчина получил многочисленные ножевые ранения и скончался на месте.

По версии обвинения, около трех недель назад отец и сын сидели на балконе дома погибшего и курили. В какой-то момент обвиняемый решил убить отца, сходил на кухню, взял большой нож с лезвием длиной 19 сантиметров и вернулся на балкон. Когда отец увидел нож и встал, сын нанес ему множество ударов в верхнюю часть тела, шею и лицо. Нападение продолжалось, несмотря на просьбы потерпевшего остановиться и его попытки защититься.

После того как отец упал, обвиняемый оставил его лежать в луже крови, положил нож возле раковины и вернулся домой. Затем он сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном убийстве. Прибывшая бригада МАДА констатировала смерть мужчины.

Прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2026

В Реховоте убит 84-летний мужчина, его сын задержан