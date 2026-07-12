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Израиль

Rafael проводит испытания: будет слышен "шум" в окрестностях Хайфы

Хайфа
Испытания
время публикации: 12 июля 2026 г., 10:58 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 10:59
Rafael проводит испытания: будет слышен "шум" в окрестностях Хайфы
Фото: А.Завин/Newsru.co.il

Компания Rafael предупреждает: сегодня, 12 июля, на территории Института Давид будут проводиться плановые испытания. В окрестностях Хайфы (Крайот), на побережье Хайфского залива, может быть слышен "шум".

"Спасательные службы и сотрудники служб безопасности проинформированы о происходящем, находятся с нами на постоянной связи и будут информировать нас о любых реальных инцидентах. Приносим извинения за причиненные неудобства", – сказано в заявлении компании Rafael.

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