За неделю ЦАХАЛ атаковал около 310 объектов "Хизбаллы" и ликвидировал более 100 боевиков

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала отчет о действиях израильских военнослужащих на северном, южном и центральном направлениях за последнюю неделю.

ВВС Израиля при содействии наземных сил нанесли удары примерно по 310 объектам "Хизбаллы" в Южном Ливане. Сообщается о ликвидации около 80 боевиков. Одновременно сухопутные подразделения продолжали операции по уничтожению террористической инфраструктуры в приграничной зоне.

На южном направлении продолжались работы по поиску и уничтожению подземных туннелей, главным образом в районе Хан-Юниса. По данным ЦАХАЛа, за неделю были ликвидированы более 20 боевиков, в том числе трое высокопоставленных членов террористической организации "Исламский джихад", а также руководитель финансовой сети ХАМАСа в секторе Газы и его заместитель.

На территории Иудеи и Самарии в ходе десятков операций были задержаны более 50 разыскиваемых лиц, включая подозреваемых в подстрекательстве к террору, участии в террористической деятельности и торговле оружием. Были обнаружены и изъяты около 250 тысяч шекелей, предназначавшихся для террористической деятельности, станок для производства оружия, беспилотник, боеприпасы, военное снаряжение, а также более десяти единиц огнестрельного оружия.

ЦАХАЛ также продолжает операции по пресечению контрабанды и усилению обороны вдоль восточной и западной границ Государства Израиль.