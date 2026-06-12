В поселке Мигдаль не проснулся месячный младенец, идет реанимация
время публикации: 12 июня 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:34
Родители малыша, который был обнаружен без сознания в своей кроватке в поселке Мигдаль, вызвали службу спасения "Коах Ацала". Прибывшие медики начали реанимацию младенца в возрасте примерно одного месяца, и работали до прибытия машины интенсивной терапии МАДА.
Не прекращая реанимации, медики повезли младенца в больницу в критическом состоянии.
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