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Израиль

В поселке Мигдаль не проснулся месячный младенец, идет реанимация

Мада
Дети
время публикации: 12 июня 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 09:34
В поселке Мигдаль не проснулся месячный младенец, идет реанимация
Пресс-служба "Коах Ацала"

Родители малыша, который был обнаружен без сознания в своей кроватке в поселке Мигдаль, вызвали службу спасения "Коах Ацала". Прибывшие медики начали реанимацию младенца в возрасте примерно одного месяца, и работали до прибытия машины интенсивной терапии МАДА.

Не прекращая реанимации, медики повезли младенца в больницу в критическом состоянии.

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