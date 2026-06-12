В поселке Мигдаль не проснулся месячный младенец, идет реанимация

Родители малыша, который был обнаружен без сознания в своей кроватке в поселке Мигдаль, вызвали службу спасения "Коах Ацала". Прибывшие медики начали реанимацию младенца в возрасте примерно одного месяца, и работали до прибытия машины интенсивной терапии МАДА.

Не прекращая реанимации, медики повезли младенца в больницу в критическом состоянии.