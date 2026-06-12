Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 12 июня, ожидается обычная для сезона погода, жарко. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 20-27, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 19-31, на побережье Мертвого моря – 25-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-28, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 15-28.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн 40-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный и юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный и северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный и северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-воскресенье без существенных изменений, температура сохранится в пределах среднесезонной.