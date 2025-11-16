x
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 ноября 2025
|
16 ноября 2025
|
последняя новость: 15:16
16 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Смерть в колыбели": трехмесячный младенец не проснулся в Бней-Браке

время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:44
"Смерть в колыбели": трехмесячный младенец не проснулся в Бней-Браке
Flash90. Фото: М.Шай

Трагедия в Бней-Браке: родители маленького мальчика вызвали службы спасения после того, как их трехмесячный малыш был найден в кроватке без сознания.

Волонтеры "Коах Ацала" сообщают, что по прибытии они приступили к реанимации младенца, включающей массаж сердца, искусственное дыхание и попытки запустить его сердце с помощью дефибриллятора.

В критическом состоянии ребенка отвезли в больницу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 16 марта 2025

"Смерть в колыбели": в поселке Ахисамах не проснулся десятимесячный малыш
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 декабря 2024

13-летняя девочка умерла во сне в Эльаде, тело передано на экспертизу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2023

Годовалая малышка не проснулась после дневного сна в детском саду, она в критическом состоянии