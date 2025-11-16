"Смерть в колыбели": трехмесячный младенец не проснулся в Бней-Браке
время публикации: 16 ноября 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 16 ноября 2025 г., 14:44
Трагедия в Бней-Браке: родители маленького мальчика вызвали службы спасения после того, как их трехмесячный малыш был найден в кроватке без сознания.
Волонтеры "Коах Ацала" сообщают, что по прибытии они приступили к реанимации младенца, включающей массаж сердца, искусственное дыхание и попытки запустить его сердце с помощью дефибриллятора.
В критическом состоянии ребенка отвезли в больницу.
