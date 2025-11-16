"Смерть в колыбели": трехмесячный младенец не проснулся в Бней-Браке

Трагедия в Бней-Браке: родители маленького мальчика вызвали службы спасения после того, как их трехмесячный малыш был найден в кроватке без сознания.

Волонтеры "Коах Ацала" сообщают, что по прибытии они приступили к реанимации младенца, включающей массаж сердца, искусственное дыхание и попытки запустить его сердце с помощью дефибриллятора.

В критическом состоянии ребенка отвезли в больницу.