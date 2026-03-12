x
12 марта 2026
Израиль

Ликвидирован командир южноливанского сектора подразделения "Радуан"

Хизбалла
Ликвидация
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 марта 2026 г., 14:40 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 14:40
Ликвидирован командир южноливанского сектора подразделения "Радуан"
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что к настоящему времени ликвидированы более 100 боевиков и уничтожены более 60 штабов подразделения "Радуан" шиитской террористической организации "Хизбалла" в Ливане.

В субботу в районе деревни Харуф на территории Ливана был ликвидирован Абу Али Риан, командир южноливанского сектора подразделения "Радуан", который руководил боевыми действиями подразделения на юге Ливана и был ключевой фигурой, отвечавшей за координацию операций, вербовку боевиков и управление цепочкой поставок вооружений для "Радуана".

В рамках серии ударов ЦАХАЛа, направленных на углубление ущерба, наносимого террористической организации "Хизбалла", был причинен значительный урон подразделению "Радуан" – структуре, отвечающей за рейдовые действия организации и служащей ее важным наступательным и пропагандистским инструментом.

Одновременно с ликвидацией высокопоставленных командиров подразделения "Радуан", по данным армии, были ликвидированы более 100 боевиков и уничтожены более 60 штабов, использовавшихся этим подразделением.

