Столкновение автомобиля и грузовика на 85-м шоссе: молодой мужчина в тяжелом состоянии
время публикации: 12 мая 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 12:49
На 85-м шоссе неподалеку от развязки Нахаль-Амуд легковая машина столкнулась с грузовиком. В результате ДТП 19-летний мужчина получил тяжелые множественные травмы, на спасательном вертолете МАДА он был эвакуирован в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Еще двое молодых людей около 20 лет в состоянии средней тяжести с травмами конечностей доставлены машинами скорой помощи МАДА в больницу "Зив". Четвертому пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.