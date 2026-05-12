Бойцы "Голани" завершили операцию по установлению оперативного контроля в районе Литани. Фото, видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности о военной операции в районе реки Литани – одной из наиболее удаленных от границы операций, осуществленных израильской армией в Ливане за последнее время. Военнослужащие бригады "Голани" под командованием 36-й дивизии в течение последней недели проводили действия по зачистке района реки Литани и установлению оперативного контроля над этой территорией.

Во время операции военнослужащие обнаружили штабы и жилые помещения, использовавшиеся боевиками террористической организации "Хизбалла", а также подземные туннели и шахты, внутри которых находились крупные запасы вооружений. Кроме того, были обнаружены склады оружия и пусковые установки.

В поддержку наземных сил ВВС Израиля нанесли удары более чем по 100 военным объектам в этом районе. В ходе зачистки местности бойцы ЦАХАЛа ликвидировали десятки боевиков в ближних столкновениях и в результате авиаударов.

Во время одного из боев военнослужащие обнаружили крупный подземный туннель "Хизбаллы", который впоследствии был зачищен.