Внимание, розыск: пропала 33-летняя Таль Калифи из Холона (найдена)

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 33-летняя Таль Калифи из Холона, в последний раз ее видели около 09:30 во вторник, 12 мая, на улице Иегуда Макоган в Холоне.

Приметы пропавшей: рост 155 см, карие глаза, каштановые волосы, плотное телосложение. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Таль, просят позвонить в полицию по телефону 100 или обратиться в полицию Холона по телефону 03-5027999.

Вскоре полиция сообщила, что пропавшую нашли.