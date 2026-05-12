ЦАХАЛ анонсировал удары по объектам "Хизбаллы" в окрестностях Тира

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение жителям населенных пунктов Арзун, Тайр-Диба, Аль-Базурия и Аль-Хауш на юге Ливана, расположенных в районе Тира. Им рекомендуется немедленно эвакуироваться в связи с ожидаемыми ударами ЦАХАЛа.

"В связи с тем, что террористическая организация "Хизбалла" нарушает соглашение о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, – гласит это сообщение. – Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома и удалиться от деревень и населенных пунктов на расстояние не менее 1000 метров в сторону открытой местности. Каждый, кто находится рядом с боевиками "Хизбаллы", ее объектами и средствами ведения боевых действий, подвергает свою жизнь опасности".