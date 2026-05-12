x
12 мая 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 10:25
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав расценивает риск проникновения андского хантавируса в Израиль как "крайне низкий"

Инфекции
Минздрав
Судоходство
время публикации: 12 мая 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 09:31
Минздрав расценивает риск проникновения андского хантавируса в Израиль как "крайне низкий"
AP Photo/Peter Dejong

Министерство здравоохранения Израиля проводит профессиональную оценку ситуации и постоянно следит за развитием событий на фоне публикаций о случаях заражения хантавирусом Andes (андский) среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на вторник 12 мая сообщается о девяти пассажирах, у которых развились симптомы заболевания, семь случаев заболевания подтверждены лабораторно, трое заболевших скончались.

Проверка, проведенная израильским минздравом совместно с международными и зарубежными организациями здравоохранения, показала, что граждан Израиля на борту судна не было, и на данный момент в рамках эпидемиологических расследований контактировавшие с заболевшими израильтяне также не выявлены.

Согласно имеющейся информации и оценкам всех профильных структур, риск широкого распространения заболевания в мире и его попадания в Израиль оценивается как крайне низкий – из-за особенностей передачи вируса и мер, принимаемых органами здравоохранения в мире для предотвращения заражений.

Министерство находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, а также с американскими и европейскими центрами по контролю заболеваний – Centers for Disease Control and Prevention и European Centre for Disease Prevention and Control – и другими международными структурами здравоохранения. Параллельно министерство консультируется с израильской группой по реагированию на эпидемии.

Министерство здравоохранения продолжит следить за развитием ситуации и при необходимости будет публиковать дополнительные обновления.

Хантавирус – редкий вирус, передающийся главным образом от грызунов, включая мышей и крыс. Передача от человека к человеку происходит крайне редко и до настоящего времени была описана только для штамма Andes – в случаях тесного и продолжительного контакта с больным или его выделениями.

10 мая с пришедшего в Тенерифе судна было эвакуировано 94 человек из 19 стран мира. Вечером 11 мая лайнер, на борту которого находятся 30 членов экипажа, отправится в Нидерланды на дезинфекцию.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 11 мая 2026

У французской пассажирки, эвакуированной с MV Hondius, выявлен хантавирус
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 10 мая 2026

Лайнер, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл на Канары. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 мая 2026

Лайнер с носителями хантавируса прибыл в испанский порт
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 мая 2026

Вспышка норовируса на Caribbean Princess: заболели 115 пассажиров и членов экипажа