Минздрав расценивает риск проникновения андского хантавируса в Израиль как "крайне низкий"

Министерство здравоохранения Израиля проводит профессиональную оценку ситуации и постоянно следит за развитием событий на фоне публикаций о случаях заражения хантавирусом Andes (андский) среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius, сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на вторник 12 мая сообщается о девяти пассажирах, у которых развились симптомы заболевания, семь случаев заболевания подтверждены лабораторно, трое заболевших скончались.

Проверка, проведенная израильским минздравом совместно с международными и зарубежными организациями здравоохранения, показала, что граждан Израиля на борту судна не было, и на данный момент в рамках эпидемиологических расследований контактировавшие с заболевшими израильтяне также не выявлены.

Согласно имеющейся информации и оценкам всех профильных структур, риск широкого распространения заболевания в мире и его попадания в Израиль оценивается как крайне низкий – из-за особенностей передачи вируса и мер, принимаемых органами здравоохранения в мире для предотвращения заражений.

Министерство находится в постоянном контакте со Всемирной организацией здравоохранения, а также с американскими и европейскими центрами по контролю заболеваний – Centers for Disease Control and Prevention и European Centre for Disease Prevention and Control – и другими международными структурами здравоохранения. Параллельно министерство консультируется с израильской группой по реагированию на эпидемии.

Министерство здравоохранения продолжит следить за развитием ситуации и при необходимости будет публиковать дополнительные обновления.

Хантавирус – редкий вирус, передающийся главным образом от грызунов, включая мышей и крыс. Передача от человека к человеку происходит крайне редко и до настоящего времени была описана только для штамма Andes – в случаях тесного и продолжительного контакта с больным или его выделениями.

10 мая с пришедшего в Тенерифе судна было эвакуировано 94 человек из 19 стран мира. Вечером 11 мая лайнер, на борту которого находятся 30 членов экипажа, отправится в Нидерланды на дезинфекцию.