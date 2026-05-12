Комбриг "Гивати" получил выговор за вход солдат в Бинт-Джбейль без необходимости
время публикации: 12 мая 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 10:08
В ЦАХАЛе завершено расследование произошедшего несколько недель назад в Южном Ливане чрезвычайного происшествия, когда военнослужащие, солдат срочной службы и трое резервистов, были введены в район боевых действий в Бинт-Джбейле без оперативной необходимости.
Инцидент был тщательно расследован, результаты расследования представлены командованию армии. Сообщается, что командующий Северным военным округом принял решение вынести дисциплинарное взыскание в отношении командира бригады "Гивати" полковника Натанэля Шамке.
Как сообщает "Кипа", военнослужащие прошли в район Бинт-Джбейля, где в 2006 году погиб Рои Кляйн.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026