Комбриг "Гивати" получил выговор за вход солдат в Бинт-Джбейль без необходимости

В ЦАХАЛе завершено расследование произошедшего несколько недель назад в Южном Ливане чрезвычайного происшествия, когда военнослужащие, солдат срочной службы и трое резервистов, были введены в район боевых действий в Бинт-Джбейле без оперативной необходимости.

Инцидент был тщательно расследован, результаты расследования представлены командованию армии. Сообщается, что командующий Северным военным округом принял решение вынести дисциплинарное взыскание в отношении командира бригады "Гивати" полковника Натанэля Шамке.

Как сообщает "Кипа", военнослужащие прошли в район Бинт-Джбейля, где в 2006 году погиб Рои Кляйн.