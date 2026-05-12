12 мая 2026
Боевая группа "Голани" пересекла реку Литани и установила оперативный контроль

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 мая 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 09:47
Бойцы подразделения "Голани" в сотрудничестве с военнослужащими других подразделений пересекли реку Литани на юге Ливана и установили оперативный контроль над территорией. Об этом сообщает новостная служба 14 канала ИТВ со ссылкой на ЦАХАЛ.

Как уточняет i24NEWS, инцидент произошел на прошлой неделе, когда бойцы бригады "Голани" провели масштабный бой за рекой Литани – в одной из наиболее удаленных точек, которых достиг ЦАХАЛ.

Во время боя несколько террористов вышли из подземного туннеля и попытались вступить в столкновение с израильскими силами. Часть боевиков была ликвидирована на месте, остальные скрылись.

Несколько военнослужащих получили ранения средней степени тяжести.

Служебная собака подразделения "Окец", преследовавшая террористов, была убита террористами "Хизбаллы".

