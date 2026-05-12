Трамп поддержал призыв арестовать Обаму за измену

Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social множество постов своих сторонников, в которых утверждается, что бывший президент США Барак Обама и бывший глава ЦРУ Джон Бреннон сфальсифицировали информацию о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В постах утверждается, что речь идет о попытке "глубинного государства" сорвать избрание Трампа президентом и провести в Белый дом демократического кандидата Хиллари Клинтон. Один из перепечатанных постов призывает арестовать Обаму за государственную измену.

Барак Обама, покинувший Белый дом десять лет назад, остается наиболее влиятельным демократических политиком. Президенты испытывают друг к другу личную неприязнь.

Так, несколько дней назад в интервью с Обамой Стивен Кольбер спросил, мог бы он – Кольбер – баллотироваться в президенты. "Скажу так: вы были бы гораздо успешнее некоторых, кого мы видели. Я в этом убежден", – сказал Обама. Журналист спросил, является ли это официальной поддержкой его кандидатуры. Бывший президент ответил: "Нет".