i24: ВВС ЦАХАЛа впервые создали "банк целей" в Иудее и Самарии

ВВС Израиля, изучив "провалы 7 октября", сформировали "банк целей" на территории Иудеи и Самарии и вдоль границы с Иорданией.

По информации телеканала i24, на проходящих в Иудее и Самарии учениях проверяется и отрабатывается новая схема, позволяющая наносить авиаудары по целям на Западном берегу с сохранением высокого темпа огня даже при сбоях в системе командования и управления. Согласно сценарию, уже в первый час операции будут поражены десятки целей.

В сообщении телеканала говорилось, что в военно-воздушных силах надеются, что бригады в Иудее и Самарии к концу года смогут задействовать "банк целей" одним нажатием кнопки, чтобы не допустить вторжения террористов в израильские населенные пункты.