ЦАХАЛ запускает симулятор для подготовки военных раввинов

Корпус военных раввинов начал интеграцию технологии смешанной реальности (MR) в программу подготовки военных раввинов, чтобы подготовить их к работе в экстремальных ситуациях.

Разрыв между теоретическим обучением в аудитории и тяжелыми картинами на полях сражений и в местах сбора погибших стал одной из сложнейших задач для Корпуса военных раввинов в ходе последней войны.

Новый симулятор, разработанный компанией In3D, предназначен для моделирования сложных боевых ситуаций и позволяет обучающимся отрабатывать оперативные и галахические протоколы в условиях сильного психологического давления, сообщает Israel Defense.

Симулятор станет постоянным компонентом курса подготовки офицеров и специализированного обучения. Потребность в подобном технологическом решении возникла непосредственно из событий 7 октября, когда команды раввината столкнулись с беспрецедентными масштабами работы по опознанию, сортировке и обращению с телами погибших, нередко под огнем и во враждебной обстановке.

Накопленный опыт показал, что классическая подготовка недостаточна для того, чтобы подготовить военного раввина к непосредственному столкновению с ужасами войны, и что необходим компонент эмоциональной устойчивости. Симулятор помещает пользователя в смоделированную зону боевых действий, включающую звуки стрельбы, взрывы и непрекращающиеся радиопереговоры.

В этом хаосе батальонный раввин должен выполнить достоверное опознание и эвакуацию тел погибших в соответствии с профессиональными процедурами, сохраняя при этом чуткость и благоговение.

В дальнейшем планируется расширение использования симулятор путем добавления сценариев с углубленными галахическими дилеммами, возникающими в ходе боевых действий.