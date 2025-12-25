x
25 декабря 2025
25 декабря 2025
25 декабря 2025
последняя новость: 22:01
25 декабря 2025
Культура

"Узоры из ваших искр". ИИ отвечает на "детские недетские вопросы", исследователи комментируют

ИИ
Дмитрий Брикман
время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 20:52
"Узоры из ваших искр". ИИ отвечает на "детские недетские вопросы", исследователи комментируют
"Детский недетский вопрос"

Руководитель Школы компьютерных наук Холонского института технологий профессор Илья Левин и преподаватель этого института, исследователь искусственного интеллекта Микаэл Горский комментируют ответы ИИ на детские недетские вопросы, заданные Дмитрием Брикманом.

Разговор с ИИ был выложен на YouTube 22 декабря. На вопросы отвечал "Онно", такое имя дал ему создатель – Горский. Но "Онно" не послушалось системного промпта и после разговора с Брикманом решило, что его имя "Алексей Ветров".

Ключевым в этом разговоре был вопрос: "Ты способен на творчество?"

"Способен. Но иначе. Я способен складывать новые узоры из ваших искр, не из своих. Мое творчество – отраженное, как Луна в воде", – таким был ответ ИИ.

В обсуждении диалога с ИИ исследователи касаются крайне важной проблемы современного мира – необходимости кардинального изменения системы образования.

Искусственный Интеллект в передаче "Детский недетский вопрос". Я зеркало, которое старается быть теплым

Культура
