x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 20:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 20:27
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Суд обязал прокуратуру ответить на требование отменить обвинения против охранников "Сде-Тейман"

Суд
Расследование
Скандалы
военная прокуратура
время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 20:07
Суд обязал прокуратуру ответить на требование отменить обвинения против охранников "Сде-Тейман"
Yonatan Sindel/Flash90

Военный суд дал военной прокуратуре три дня на предоставление ответа на ходатайство об отмене обвинительного заключения против бойцов "подразделения 100", охранявших террористов "Нухбы" и обвиненных в жестоким обращением с одним из них.

Ходатайство было подано на фоне дела против главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми, подозреваемой в сливе следственной информации в прессу и в намеренном влиянии на ход расследования.

Адвокаты военнослужащих – Ади Кидар, Нати Ром и Моше Польски из организации "Хонену" – выразили надежду, что обвинительное заключение будет отменено, и военнослужащие смогут вернуться к нормальной жизни.

Ранее суд снял запрет на выезд за границу, действовавший в отношении бойцов "подразделения 100".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 ноября 2025

Суд снял с бойцов "подразделения 100" запрет покидать страну
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 ноября 2025

Военная цензура: видеозапись из "Сде-Тейман" была разрешена к публикации
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Резервисты из "Сде-Тейман" подали иск против журналиста "Гаарец": 450 тысяч за клевету
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 ноября 2025

Обвинитель по делу солдат из "Сде-Тейман" отправлен в отпуск