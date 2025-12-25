Суд обязал прокуратуру ответить на требование отменить обвинения против охранников "Сде-Тейман"
время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:03 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 20:07
Военный суд дал военной прокуратуре три дня на предоставление ответа на ходатайство об отмене обвинительного заключения против бойцов "подразделения 100", охранявших террористов "Нухбы" и обвиненных в жестоким обращением с одним из них.
Ходатайство было подано на фоне дела против главного военного прокурора Ифат Томер-Иерушалми, подозреваемой в сливе следственной информации в прессу и в намеренном влиянии на ход расследования.
Адвокаты военнослужащих – Ади Кидар, Нати Ром и Моше Польски из организации "Хонену" – выразили надежду, что обвинительное заключение будет отменено, и военнослужащие смогут вернуться к нормальной жизни.
Ранее суд снял запрет на выезд за границу, действовавший в отношении бойцов "подразделения 100".
