БАГАЦ отклонил апелляцию прокуратуры: Саар Офир будет освобожден через год после ареста

Судья Ицхак Амит отклонил апелляцию прокуратуры на решение суда перевести Саара Офира, которого подозревают в избиении палестинца, под домашний арест. Таким образом, Офир будет освобожден из следственного изолятора и сможет отправиться домой уже в ближайшее воскресенье. В заключении Саар Офир провел год.

В предыдущие два раза, когда окружной суд отдавал распоряжение освободить Саара Офира под домашний арест, БАГАЦ отменял это решение, оставляя Офира под стражей.

Напомним, речь идет о подозрениях в похищении и ихбиении палестинца. Саар Офир, сын высокопоставленного сотрудника служб безопасности, по подозрению полиции вместе с восемью другими подозреваемыми в августе похитил палестинца возле ручья Уджа в Биньямине. На экране телефона палестинца была фотография, якобы связывающая его с ХАМАСом, утверждают в полиции. В связи с этим подозреваемые решили похитить его, посадили в машину, увезли в укромное место, где жестоко избили и бросили. При этом нет никаких данных о причастности похищенного к террористической деятельности так и не было найдено.

До этого дела Саар Офир, демобилизованный солдат из Эльканы, подозревался в "убийстве боевика "Нухбы" 7 октября 2023 года – в день, когда Офир поехал сражаться с террористами во время резни. Дело об убийстве боевика было закрыто.