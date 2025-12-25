x
25 декабря 2025
|
последняя новость: 22:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2025
|
25 декабря 2025
|
последняя новость: 22:01
25 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ отклонил апелляцию прокуратуры: Саар Офир будет освобожден через год после ареста

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 25 декабря 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 22:06
БАГАЦ отклонил апелляцию прокуратуры: Саар Офир будет освобожден через год после ареста
Chaim Goldberg/Flash90

Судья Ицхак Амит отклонил апелляцию прокуратуры на решение суда перевести Саара Офира, которого подозревают в избиении палестинца, под домашний арест. Таким образом, Офир будет освобожден из следственного изолятора и сможет отправиться домой уже в ближайшее воскресенье. В заключении Саар Офир провел год.

В предыдущие два раза, когда окружной суд отдавал распоряжение освободить Саара Офира под домашний арест, БАГАЦ отменял это решение, оставляя Офира под стражей.

Напомним, речь идет о подозрениях в похищении и ихбиении палестинца. Саар Офир, сын высокопоставленного сотрудника служб безопасности, по подозрению полиции вместе с восемью другими подозреваемыми в августе похитил палестинца возле ручья Уджа в Биньямине. На экране телефона палестинца была фотография, якобы связывающая его с ХАМАСом, утверждают в полиции. В связи с этим подозреваемые решили похитить его, посадили в машину, увезли в укромное место, где жестоко избили и бросили. При этом нет никаких данных о причастности похищенного к террористической деятельности так и не было найдено.

До этого дела Саар Офир, демобилизованный солдат из Эльканы, подозревался в "убийстве боевика "Нухбы" 7 октября 2023 года – в день, когда Офир поехал сражаться с террористами во время резни. Дело об убийстве боевика было закрыто.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2024

Преподаватель, подозреваемый в похищении палестинца, отстранен от работы в Еврейском Университете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

Саар Офир: "Мы с другом привезли солдатам еду, мы никого не били и не допрашивали"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2024

Девять израильтян, в том числе солдаты, подозреваются в похищении и избиении палестинца