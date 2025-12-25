x
Израиль

На военной базе на севере Израиля погиб военнослужащий, ЦАХАЛ расследует

Погибшие
ЦАХАЛ
время публикации: 25 декабря 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 20:44
На военной базе на севере Израиля погиб военнослужащий, ЦАХАЛ расследует
AP Photo/Leo Correa

Военнослужащий ЦАХАЛа погиб в результате огнестрельного ранения на военной базе на севере Израиля. Как сообщает в четверг, 25 декабря, Ynet, солдата обнаружили с тяжелым огнестрельным ранением и отвезли в больницу, где он скончался.

Военная полиция ведет расследование обстоятельств происшествия, по завершении расследования его результаты будут переданы в военную прокуратуру. Имя погибшего на данном этапе не было опубликовано.

Израиль
