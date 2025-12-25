x
Пресса

Jerusalem Post: Турция стремится разместить свои радары на территории Сирии

Турция
Вооружения
Сирия
время публикации: 25 декабря 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 25 декабря 2025 г., 23:11
Jerusalem Post: Турция стремится разместить свои радары на территории Сирии
AP Photo/Ghaith Alsayed

Анкара пытается разместить свои радары на территории Сирии, с тем чтобы управляли ими турецкие специалисты. Этот шаг нанес бы существенный ущерб свободе действий ВВС Израиля в Сирии и возможностям Израиля наносить удары по целям в Иране, поскольку для выхода к Ирану Израиль использует сирийское воздушное пространство.

Как сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники в западных разведках, в последние недели Турция настойчиво стремится разместить свои радары на сирийской территории.

Турция планирует передать радары под видом укрепления сил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, однако ответственность за эксплуатацию систем будут нести турецкие специалисты, что даст Анкаре доступ к собранной разведывательной информации и контроль над ней.

Отметим, что после падения режима Башара Асада Израиль нанес удары по военным объектам в Сирии, включая базы сирийских ВВС – из опасения, что Турция создаст там свои постоянные базы и разместит, среди прочего, ударные беспилотники.

