В округе а-Шарон пройдут учения по отражению террористической атаки

Полиция
Учения
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:41
В округе а-Шарон пройдут учения по отражению террористической атаки
Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в районе Кадима-Цорена в округе Шарон пройдут учения сотрудников Центрального округа полиции по отражению террористической атаки.

На учениях будет отрабатываться синхронизация работы со всеми силами экстренного реагирования.

В рамках учений в период с 07:30 до 12:00 будет заметно активное движение автомобилей служб спасения и быстрого реагирования в округе а-Шарон.

