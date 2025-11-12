В округе а-Шарон пройдут учения по отражению террористической атаки
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:41
Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в районе Кадима-Цорена в округе Шарон пройдут учения сотрудников Центрального округа полиции по отражению террористической атаки.
На учениях будет отрабатываться синхронизация работы со всеми силами экстренного реагирования.
В рамках учений в период с 07:30 до 12:00 будет заметно активное движение автомобилей служб спасения и быстрого реагирования в округе а-Шарон.