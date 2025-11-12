Нападение правых на мероприятие Удэ, арабский депутат дал интервью телеканалу "Хизбаллы"

Вечером 11 ноября в Пардес-Хане правые активисты попытались сорвать выступление депутата Кнессета Аймана Удэ ("Хадаш-Тааль"). Судя по распространенным СМИ и в соцсетях видеозаписям, они бросали камни и бутылки, били по автомобилю Удэ и выкрикивали "террорист", "пусть твоя деревня сгорит дотла" и пр.

На место происшествия была вызвана полиция. Полицейские заявляют, что "предотвратили нарушения порядка и обеспечили безопасность". О задержаниях не сообщалось.

Позже Айман Удэ дал интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой". Он заявил, что случившееся "отражает кризис израильского правого лагеря, который провалил попытки изменить палестинскую реальность". Депутат назвал действия против него попыткой "не допустить появления внутреннего палестинского лидерства".

Напомним, что в июле этого года Аймана Удэ атаковали в Нес-Ционе. Тогда полиция задержала нескольких участников нападения.