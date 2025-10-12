ЦАХАЛ и полиция предотвратили теракт в районе Иродиона

В районе Иродиона, в зоне ответственности бригады Эцион, военнослужащими и полицейскими округа Иудеи и Самарии задержан вооруженный боевик.

В сообщении говорится, что в здании, в котором находился боевик были обнаружены и изъяты пистолет-пулемет "Кало" ("Карл Густав"), пистолет и магазины к нему.

Задержанный и изъятое оружие переданы для дальнейшего расследования полиции Израиля.