ЦАХАЛ и полиция предотвратили теракт в районе Иродиона
время публикации: 12 октября 2025 г., 18:49 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 18:51
В районе Иродиона, в зоне ответственности бригады Эцион, военнослужащими и полицейскими округа Иудеи и Самарии задержан вооруженный боевик.
В сообщении говорится, что в здании, в котором находился боевик были обнаружены и изъяты пистолет-пулемет "Кало" ("Карл Густав"), пистолет и магазины к нему.
Задержанный и изъятое оружие переданы для дальнейшего расследования полиции Израиля.