x
12 октября 2025
|
последняя новость: 06:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 06:07
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 12 октября: понижение температуры, местами дожди

Погода
Дожди
время публикации: 12 октября 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 05:52
Прогноз погоды в Израиле на 12 октября: понижение температуры, местами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 октября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-27, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 17-26, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-27, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 50-180 см. Во второй половине дня купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник-среду – без существенных изменений.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook