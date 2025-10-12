Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 12 октября, температура понизится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 21-27, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 21-31, в Беэр-Шеве – 17-26, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-27, в Ариэле – 18-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-28, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 50-180 см. Во второй половине дня купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В понедельник ожидается повышение температуры. Во вторник-среду – без существенных изменений.