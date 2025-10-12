На следующей неделе будет частично перекрыто движение на севере Тель-Авива

Полиция Израиля сообщила о временных перекрытиях движения 16-17 октября в районе парка Ганей Йегошуа (Сдерот Роках) в рамках работ по подъему моста для "зеленой линии" легкорельсового транспорта.

Движение будет перекрыто с 1 часа ночи 16 октября до 17:00 17 октября.

Будут перекрыты: Сдерот Роках – участок между улицей Шитрит Бехор и съездом на Аялон для движения на север; улица Айзик Ремба от Сдерот Роках до 1-го павильона Ганей Тааруха.

Временно будет отменено движение автобусов по Сдерот Роках.

Полиция рекомендует на период строительных работ использовать альтернативные маршруты.