Адвокаты Нетаниягу попросили изменить расписание допроса

Адвокаты премьер-министра Биньямина Нетаниягу обратились в окружной суд с просьбой изменить даты свидетельских показаний премьер-министра.

Адвокаты попросили ограничить показания на следующей неделе двумя днями – понедельником и вторником. Адвокаты попросили также сократить допрос в понедельник, 20 октября, и завершить его не позднее 13:30 из-за открытия сессии Кнессета.

Защита попросила вызвать на допрос подполковника полиции Дуби Шерцера из отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими.