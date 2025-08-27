x
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 11:28
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: адвокат Хадад обдумывает возможность отказаться от ведения дел Нетаниягу

Судебные решения
Суд
время публикации: 27 августа 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 11:00
Биньямин Нетаниягу и Амит Хадад в суде
Miriam Alster/Flash90

Адвокат Амит Хадад попросил у окружного суда Тель-Авива специальное разрешение на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Разрешение необходимо, так как в период допроса обвиняемого прокуратурой контакты между ним и адвокатом запрещены.

Адвокат Хадад, представляющий Биньямина Нетаниягу, попросил о встрече в связи с решением суда увеличить число недельных заседаний суда до четырех. В соответствии с решением суда, Нетаниягу должен будет давать показания три раза в неделю. Адвокат Хадад заявил, что не сможет продолжать вести дела Нетаниягу в таком темпе, так как у него есть дополнительные обязательства.

Как сообщает Ynet, 31 августа Нетаниягу будет давать свидетельские показания в послеобеденные часы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 августа 2025

"Дела Нетаниягу": судьи распорядились ускорить процесс