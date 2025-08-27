СМИ: адвокат Хадад обдумывает возможность отказаться от ведения дел Нетаниягу

Адвокат Амит Хадад попросил у окружного суда Тель-Авива специальное разрешение на встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Разрешение необходимо, так как в период допроса обвиняемого прокуратурой контакты между ним и адвокатом запрещены.

Адвокат Хадад, представляющий Биньямина Нетаниягу, попросил о встрече в связи с решением суда увеличить число недельных заседаний суда до четырех. В соответствии с решением суда, Нетаниягу должен будет давать показания три раза в неделю. Адвокат Хадад заявил, что не сможет продолжать вести дела Нетаниягу в таком темпе, так как у него есть дополнительные обязательства.

Как сообщает Ynet, 31 августа Нетаниягу будет давать свидетельские показания в послеобеденные часы.