Офис Нетаниягу уточнил расписание визита Трампа в Израиль

Канцелярия главы правительства Израиля опубликовала расписание визита президента США Дональда Трампа. Уточнены некоторые детали, не упоминавшиеся в сообщении Белого дома.

РАСПИСАНИЕ ВИЗИТА

09:20 – Президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу встречают президента США в аэропорту "Бен-Гурион". Церемония будет проходить в зоне Терминала 1.

10:15 – Премьер-министр встречается с президентом США в Кнессете.

10:45 – Премьер-министр, его супруга и президент США встречаются с семьями заложников в Кнессете.

11:00 – Президент США, премьер-министр, спикер Кнессета и глава оппозиции выступают на пленарном заседании Кнессета.

13:00 – Президент Израиля, премьер-министр и его супруга прощаются с президентом США в аэропорту "Бен-Гурион" (без церемонии).

Как сообщалось ранее, из Израиля Трамп направится в Шарм аш-Шейх на церемонию подписания соглашения по Газе.