13 октября будут проблемы с работой "Бен-Гуриона" на фоне визита Трампа

Визит президента США Дональда Трампа в Израиль, намеченный на понедельник, 13 октября, может привести к проблемам в международном аэропорту "Бен-Гурион" и на подъездах к нему.

Администрация аэропортов Израиля предупреждает об ожидании проблем с движением автотранспорта с 06:00 до 14:00 на подъездах к "Бен-Гуриону" и просит пассажиров приезжать не менее чем за 4 часа до вылета, по возможности пользуясь поездом.

По данным издания "Калькалист", все международные рейсы из Терминала 1, запланированные на 13 октября с 08:00 и до конца дня, будут перенесены в Терминал 3. Также возможны существенные изменения и отмены на направлении "Рамон" (Эйлат).

Такси и трансферные службы в районе аэропорта не будут работать с 06:00 до 14:00. Авиакомпании готовят корректировки расписаний и просят следить за уведомлениями.

В службе информации "Бен-Гуриона" рекомендуют проверять онлайн-табло и сообщения перевозчиков.

Ожидается, что в 13:00 13 октября Трамп уже покинет Израиль. Но возможна задержка его вылета. В любом случае, к работе по обычному графику "Бен-Гурион" вернется с 14 октября.