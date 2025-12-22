Завершено расследование попытки взломать медицинскую карту освобожденного заложника

Полиция завершила уголовное расследование в отношении сотрудницы частной клиники, которая пыталась получить доступ к медицинской карте одного из освобожденных заложников. Дело передано в отдел кибербезопасности государственной прокуратуры для рассмотрения вопроса о привлечении подозреваемой к уголовной ответственности, сообщает 14 канал ИТВ.

Расследование было начато после получения сообщения от больничной кассы о том, что компьютерные системы кассы зафиксировали попытку сотрудницы частной клиники получить доступ к медицинской карте одного из заложников, похищенных в "черную субботу" 7 октября и затем возвращенного из плена. При этом для служебных обязанностей сотруднице клиники не нужна была эта информация.

Вскоре после инцидента подозреваемую уволили. Следствие установило, что подозреваемая, занимающаяся административными вопросами в частной клинике, работающей по договору с больничной кассой, выпустила клиентскую карту освобожденного заложника, чтобы получить доступ к его медицинской информации. Подчеркивается, что система мониторинга больничной кассы предотвратила попытку несанкционированного доступа.

Подозреваемая была допрошена с предупреждением об ответственности за дачу ложных показаний, она подозревается в нарушении частной жизни, злоупотреблении служебным положением, обработке персональных данных из базы данных без разрешения владельца базы. На допросе она заявила, что ею двигало любопытство.