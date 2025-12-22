x
22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
22 декабря 2025
Израиль

Шоссе №4 перекрыто из-за акции протеста ультраортодоксов

Призыв ультраортодоксов
Акции протеста
Полиция
Бней-Брак
время публикации: 22 декабря 2025 г., 17:46
Шоссе №4 перекрыто из-за акции протеста ультраортодоксов
Erik Marmor/Flash90

Представители ультрарелигиозного движения "Пелег Иерушалми" перекрыли шоссе №4 в районе Бней-Брака (перекресток "Кока-Кола"). Полиция объявила акцию протеста незаконной и пытается восстановить общественный порядок.

Полицейские регулируют движение транспорта, переправляя машины по альтернативным маршрутам. В связи с демонстрацией в районе образовались многокилометровые пробки. Полиция напоминает, что в связи с демонстрацией четвертое шоссе перекрыто от Алуф Саде до Эм а-Мошавот в обоих направлениях.

Напомним, "Пелег Иерушалми" объявила о новой акции протеста против ареста дезертира–"хареди": Ицхак Равиво, которого демонстранты ранее смогли отбить у полиции, в минувший четверг все же был арестован.

Полиция пыталась задержать Ицхака Равиво, арест которого стал поводом для новой акции протеста, еще около месяца назад: к его дому в Рамат-Гане ночью прибыли сотрудники полиции. Однако организации помощи дезертирам–"харедим" разослали сообщение о намечающемся аресте, и к месту прибыли десятки демонстрантов, которые вступили в столкновения с полицейскими и даже перевернули полицейскую машину.

Равиво смог скрыться и избежать ареста. На прошлой неделе его вновь задержали, на этот раз устроив засаду под его домом. После задержания Ицхак Равиво был приговорен к 17 дням заключения, что стало поводом для очередной волны протестов.

Израиль
