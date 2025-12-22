Израильские ученые разработали новый генетический метод для борьбы с комарами

Ученые из Еврейского университета Иерусалима разработали генетический метод, позволяющий получать стерильных комаров-самцов. Метод позволяет ограничивать популяции комаров-переносчиков болезней.

Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые исследовали комара Aedes albopictus (азиатский тигровый комар). Он является переносчиком несколько опасных вирусных заболеваний: лихорадка денге, вирус Зика, чикунгунья, желтая лихорадка. Ни одно из этих заболеваний не имеет на сегодня специфического лечения. Хотя Aedes albopictus не основной переносчик этих заболеваний, он оказался хладоустойчивым и в связи с потеплением быстро распространяется на север. На сегодня ограничение популяции это вида комара является основным методом борьбы с распространением заболеваний.

Метод стерильных насекомых основан на массовом выпуске в природу стерилизованных самцов. Они конкурируют с дикими самцами за спаривание с самками. Поскольку самки комаров спариваются один раз в жизни, встреча со стерильным самцом делает все их кладки бесплодными, что резко сокращает численность следующего поколения. Критически важно выпускать только самцов – случайно вылетевшие здоровые самки будут кусать людей и распространять болезни.

Существующие методы разделения полов по размерам куколок трудоемки и ненадежны. Новый подход использует генетику. В природе и самцы, и самки имеют темную окраску. Ученые с помощью CRISPR выключили ген yellow, отвечающий за темный пигмент, и все комары стали бледно-желтыми. Затем исследователи восстановили темную окраску только у самцов, связав ген yellow с геном nix – "главным переключателем" пола, который активен только у самцов. В результате самцы выглядят как дикие комары, а самок легко распознать и отбраковать.

"Мы получили надежный сцепленный с полом признак, используя собственные гены насекомых", – отмечают ученые. Система имеет встроенный механизм безопасности: яйца случайно выпущенных желтых самок крайне чувствительны к высыханию и быстро погибают, предотвращая распространение модифицированных комаров в природе.