Снижается количество репатриантов, выбирающих учебу в государственных ульпанах

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила в понедельник, 22 декабря, вопрос изучения иврита новыми репатриантами. В ходе заседания комиссии были озвучены данные, в соответствии с которыми в 2025 году в системе государственных ульпанов обучался 12421 новый репатриант, тогда как в 2023 году их было 15270. За три последних года в государственных ульпанах учились 41420 репатриантов.

В частных ульпанах иврит изучали в 2023-2025 годах 11409 новых репатриантов, причем их количество тоже снижается: если в 2023 году право на учебу в частных ульпанах реализовал 3051 человек, то в 2024 году их было уже 262, а в 2025 году возможностью учить иврит в частных ульпанах воспользовались всего 70 репатриантов.

Бюджет министерства просвещения на государственные ульпаны составляет 97 миллионов шекелей в год. Глава отдела образования для взрослых в министерстве образования Маоз Бигун сообщил, что к концу 2026 года будет создана единая база данных для предоставления информации об изучении иврита репатриантами в разных ульпанах.

Он добавил, что ведомство формирует единый стандарт обучения ивриту, который будет принят во всех задействованных структурах. По словам представителя министерства образования, в примерно 100 государственных ульпанах по всей стране работает около 500 преподавателей, и дефицита учителей нет.

Представительница министерства алии и интеграции Шери Файер сообщила, что с момента подачи репатриантом заявки на обучение в ульпане и до начала обучения проходит, в среднем, около восьми месяцев.