x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 17:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 17:39
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Снижается количество репатриантов, выбирающих учебу в государственных ульпанах

Кнессет
Мин.образования
Репатриация
иврит
время публикации: 22 декабря 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 16:54
Снижается количество репатриантов, выбирающих учебу в государственных ульпанах
Miriam Alster/FLASH90

Комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила в понедельник, 22 декабря, вопрос изучения иврита новыми репатриантами. В ходе заседания комиссии были озвучены данные, в соответствии с которыми в 2025 году в системе государственных ульпанов обучался 12421 новый репатриант, тогда как в 2023 году их было 15270. За три последних года в государственных ульпанах учились 41420 репатриантов.

В частных ульпанах иврит изучали в 2023-2025 годах 11409 новых репатриантов, причем их количество тоже снижается: если в 2023 году право на учебу в частных ульпанах реализовал 3051 человек, то в 2024 году их было уже 262, а в 2025 году возможностью учить иврит в частных ульпанах воспользовались всего 70 репатриантов.

Бюджет министерства просвещения на государственные ульпаны составляет 97 миллионов шекелей в год. Глава отдела образования для взрослых в министерстве образования Маоз Бигун сообщил, что к концу 2026 года будет создана единая база данных для предоставления информации об изучении иврита репатриантами в разных ульпанах.

Он добавил, что ведомство формирует единый стандарт обучения ивриту, который будет принят во всех задействованных структурах. По словам представителя министерства образования, в примерно 100 государственных ульпанах по всей стране работает около 500 преподавателей, и дефицита учителей нет.

Представительница министерства алии и интеграции Шери Файер сообщила, что с момента подачи репатриантом заявки на обучение в ульпане и до начала обучения проходит, в среднем, около восьми месяцев.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 15 августа 2025

"Не совсем мой профиль". Как репатрианты заново находят себя в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 04 августа 2025

"Индекс алии": 85% новых репатриантов из стран бывшего СССР хотят остаться в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2025

"Ценность каждой минуты". Истории русскоязычных семей, переживших войну с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 января 2025

Субсидия от государства на оплату частных ульпанов вырастет до 5000 шекелей