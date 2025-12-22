x
22 декабря 2025
|
последняя новость: 17:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 декабря 2025
|
22 декабря 2025
|
последняя новость: 17:39
22 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Исламский джихад" осудил решение Аббаса прекратить выплаты семьям "шахидов" и заключенных

Террористы
Палестинская администрация
Исламский джихад
время публикации: 22 декабря 2025 г., 17:39 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 17:39

В понедельник, 22 декабря, террористическая группировка "Исламский джихад" опубликовала заявление, в котором осудило решение Палестинской администрации "сократить" выплаты семьям "шахидов", заключенных и раненых.

Группировка называет это решение несправедливым, политически мотивированным и преступным, а также "ударом в спину истории джихада палестинского народа".

Террористическая группировка обвинила Рамаллу в том, что она сдалась под давлением Израиля и своими действиями свела борьбу палестинского народа за свободу к "социальному и административному аспектам".

Отметим, что 18 декабря Палестинский национальный фонд экономического развития подтвердил, что в соответствии с решением Палестинской администрации о создании единой системы социальной защиты и благосостояния, выплаты будут производиться только нуждающимся семьям.

Согласно новой схеме, выплаты будут предоставляться только бедным семьям в зависимости от размера семьи. Максимальный грант составит 1880 шекелей для семьи без кормильца, в то время как семьи, имеющие кормильца, вообще не будут включены в программу.

Решение было принято после многолетнего давления со стороны Израиля и США прекратить выплаты, фактически поощряющие террор. Напомним, что текущий момент Израиль вычитает из налоговых поступлений, причитающихся Палестинской администрации, более 52 миллионов шекелей в месяц – сумму, отражающую выплаты пособий заключенным и семьям террористов. В США "Закон Тейлора Форса" от 2018 года установил, что американская помощь ПНА будет перечисляться только после того, как Палестинская администрация прекратит эти выплаты.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Министр финансов ПА уволился после того, как продолжил выплаты террористам "вопреки указаниям"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 октября 2025

Глава МИД Израиля Гидеон Саар: "Палестинская администрация продолжает платить террористам"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 октября 2025

PMW: 160 освобожденных по сделке террористов-убийц получили миллионы за отсидку в тюрьме