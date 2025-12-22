"Исламский джихад" осудил решение Аббаса прекратить выплаты семьям "шахидов" и заключенных

В понедельник, 22 декабря, террористическая группировка "Исламский джихад" опубликовала заявление, в котором осудило решение Палестинской администрации "сократить" выплаты семьям "шахидов", заключенных и раненых.

Группировка называет это решение несправедливым, политически мотивированным и преступным, а также "ударом в спину истории джихада палестинского народа".

Террористическая группировка обвинила Рамаллу в том, что она сдалась под давлением Израиля и своими действиями свела борьбу палестинского народа за свободу к "социальному и административному аспектам".

Отметим, что 18 декабря Палестинский национальный фонд экономического развития подтвердил, что в соответствии с решением Палестинской администрации о создании единой системы социальной защиты и благосостояния, выплаты будут производиться только нуждающимся семьям.

Согласно новой схеме, выплаты будут предоставляться только бедным семьям в зависимости от размера семьи. Максимальный грант составит 1880 шекелей для семьи без кормильца, в то время как семьи, имеющие кормильца, вообще не будут включены в программу.

Решение было принято после многолетнего давления со стороны Израиля и США прекратить выплаты, фактически поощряющие террор. Напомним, что текущий момент Израиль вычитает из налоговых поступлений, причитающихся Палестинской администрации, более 52 миллионов шекелей в месяц – сумму, отражающую выплаты пособий заключенным и семьям террористов. В США "Закон Тейлора Форса" от 2018 года установил, что американская помощь ПНА будет перечисляться только после того, как Палестинская администрация прекратит эти выплаты.