Мир

Во Франции из президентского дворца были похищены приборы и фарфор на десятки тысяч евро

Франция
время публикации: 22 декабря 2025 г., 15:57 | последнее обновление: 22 декабря 2025 г., 15:58

Сотрудник Елисейского дворца и еще двое его сообщников арестованы по подозрению в краже из официальной резиденции президента Франции столового серебра и фарфоровой посуды, изготовленной на знаменитой Сервской мануфактуре.

Пропажу обнаружил дворецкий. Нанесенный ущерб составляет 15000-40000 евро. Сотрудники Севрской мануфактуры обнаружили пропавшие предметы на онлайн-аукционов. Расследование вывело на одного из хранителей столового серебра, который признался в содеянном.

Было выяснено, что мужчина состоял в романтических отношениях с менеджером компании, специализирующейся на продаже в интернете столовых принадлежностей и другой утвари. Дома, в автомобиле и шкафчике подозреваемого было найдено еще 100 предметов, в том числе соусницы и бокалы для шампанского. Также изъяты документы, свидетельствующие, что он готовил новые кражи.

Судебный процесс по данному делу начнется в феврале 2026 года. Все похищенное возвращено во дворец – в отличие от драгоценностей французской императорской семьи, украденных из Лувра в октябре.

