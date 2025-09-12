x
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
12 сентября 2025
Израиль

В лагере беженцев Шуафат ранен подозреваемый в терроризме

Полиция
время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 18:37
В лагере беженцев Шуафат ранен подозреваемый в терроризме
Пресс-служба полиции Израиля

В лагере беженцев Шуафат, в ходе операции, проводимой бойцами пограничной полиции (МАГАВ) в доме боевика, совершившего теракт в гостинице кибуца Цуба, был открыт огонь по подозреваемому, который пытался скрыться.

Подозреваемый был ранен и задержан.

Его личность пока не установлена, он доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме.

