В лагере беженцев Шуафат ранен подозреваемый в терроризме

В лагере беженцев Шуафат, в ходе операции, проводимой бойцами пограничной полиции (МАГАВ) в доме боевика, совершившего теракт в гостинице кибуца Цуба, был открыт огонь по подозреваемому, который пытался скрыться.

Подозреваемый был ранен и задержан.

Его личность пока не установлена, он доставлен в тяжелом состоянии в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме.