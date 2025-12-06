Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Токио. Результаты израильтян

В Токио проходит турнир "Большого шдема" по дзюдо, в котором принимают участие 303 спортсмена из 41 страны.

После двух дней соревнований лидируют японцы завоевавшие 5 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей.

Израильтяне занимают восьмое место в общем зачете, хотя медалей не завоевали.

Пятые места заняли израильтяне Гили Шарир (весовая категория до 63 кг), Иосиф Симин (до 100 кг).

Седьмое место заняла Тамар Малька (до 48 кг).