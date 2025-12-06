Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Токио. Результаты израильтян
время публикации: 06 декабря 2025 г., 13:31 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 13:31
В Токио проходит турнир "Большого шдема" по дзюдо, в котором принимают участие 303 спортсмена из 41 страны.
После двух дней соревнований лидируют японцы завоевавшие 5 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей.
Израильтяне занимают восьмое место в общем зачете, хотя медалей не завоевали.
Пятые места заняли израильтяне Гили Шарир (весовая категория до 63 кг), Иосиф Симин (до 100 кг).
Седьмое место заняла Тамар Малька (до 48 кг).
