06 декабря 2025
06 декабря 2025
Спорт

Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Токио. Результаты израильтян

Дзюдо
время публикации: 06 декабря 2025 г., 13:31
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Токио проходит турнир "Большого шдема" по дзюдо, в котором принимают участие 303 спортсмена из 41 страны.

После двух дней соревнований лидируют японцы завоевавшие 5 золотых, по 7 серебряных и бронзовых медалей.

Израильтяне занимают восьмое место в общем зачете, хотя медалей не завоевали.

Пятые места заняли израильтяне Гили Шарир (весовая категория до 63 кг), Иосиф Симин (до 100 кг).

Седьмое место заняла Тамар Малька (до 48 кг).

Спорт
